Solskjaer'den Rashica ve Arroyo açıklaması!

14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konferans Ligi ön eleme turu St. Patrick's karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesi konuşan Solskjaer, "Bugün kazanmak istiyoruz. Geçen haftaya göre kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ritim kazanmak istiyoruz. Sezon başlarken özgüven, ritim, kaliteyi kazandırmak istiyoruz takıma." dedi.

İlk 11 hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Rashica geçen hafta hastaydı, şimdi süre alması gerekiyor. Keny'nin süre alması gerekiyor, çok umudumuz var. İkisinin de çok iyi oynamalarını bekliyorum. Rafa ve Tammy'e fırsat yaratmalarını bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
