Slowik defteri kapandı: Konyaspor'dan veda mesajı

Konyaspor, sözleşmesi sona eren kaleci Jakub Slowik'e veda ettiğini duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Teşekkürler Jakub Slowik! Kalecimiz Jakub Slowik'in sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze bir buçuk sezon hizmet eden Slowik'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
2023-2024 sezonunun devre arasında Japon temsilcisi Tokyo FC'den transfer edilen Jakub Slowik, 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 38 gol yerken, 4 kez kalesini gole kapattı.
Yeşil-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Teşekkürler Jakub Slowik! Kalecimiz Jakub Slowik'in sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze bir buçuk sezon hizmet eden Slowik'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
2023-2024 sezonunun devre arasında Japon temsilcisi Tokyo FC'den transfer edilen Jakub Slowik, 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 38 gol yerken, 4 kez kalesini gole kapattı.
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