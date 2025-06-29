Slowik defteri kapandı: Konyaspor'dan veda mesajı

Konyaspor, sözleşmesi sona eren kaleci Jakub Slowik'e veda ettiğini duyurdu.



Yeşil-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;



"Teşekkürler Jakub Slowik! Kalecimiz Jakub Slowik'in sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüze bir buçuk sezon hizmet eden Slowik'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



2023-2024 sezonunun devre arasında Japon temsilcisi Tokyo FC'den transfer edilen Jakub Slowik, 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 38 gol yerken, 4 kez kalesini gole kapattı.



