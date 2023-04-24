Slovenyalı bisikletçi Tadej Pogacar kaza geçirdi

Dünyaca ünlü bisikletçi Tadej Pogacar, Belçika'da kaza geçirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Slovenyalı bisikletçi Tadej Pogacar kaza geçirdi
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24 Nisan 2023 01:48
Kariyerinde iki Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğu bulunan Slovenyalı sporcu Tadej Pogacar, Belçika'da katıldığı yarışta kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Takımı BAE Emirates'ten yapılan açıklamada, Belçika'da düzenlenen Liege-Bastogne-Liege yarışına katılan 24 yaşındaki bisikletçinin aracının, Danimarkalı Dane Mikkel Honore'ın aracıyla çarpıştığı belirtildi.

İki sporcunun yarıştan diskalifiye olmasıyla sonuçlanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan Pogacar'ın, sol el bileğinin çeşitli bölgelerinde kırık tespit edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan BAE Emirates'in direktörü Mauro Gianetti, "Bileğin çeşitli bölgelerinde kırık meydan gelmesi nedeniyle ameliyat edilmesi zor olacak. Pogacar'ın Fransa Bisiklet Turu'na katılım durumunu konuşmak için henüz çok erken." ifadelerini kullandı.

Tadej Pogacar, yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nu 2020 ve 2021 sezonlarında kazanmıştı. Bu yılki organizasyon, 1-23 Temmuz'da düzenlenecek.

 

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