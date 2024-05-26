Slovenya'dan Milletler Ligi'nde 4'te 4

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Slovenya'dan Milletler Ligi'nde 4'te 4
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 15:52
Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Polonya'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabının son gününde Slovenya ile Polonya karşılaştı.

Maçtan 3-0 galip ayrılan Slovenya, bu sonuçla VNL'nin ilk haftasında Antalya etabındaki 4 maçının tamamını kazanmış oldu.

Polonya ise Antalya'daki maçlarını 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sonja Simonovska (Karadağ)

Slovenya: Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret, Urnaut (Kovacic, Mujanovic, Toman)

Polonya: Sliwka, Poreba, Boladz, Semeniuk, Kochanowski, Lomacz (Hawryluk, Bednorz, Komenda, Butryn, Szymura, Szalpuk)

Setler: 25-20, 25-21, 25-18

Süre: 77 dakika (24, 28, 25)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery