Skriniar'ın sözleşmesinde opsiyon var mı?

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ın transfer şartları ortaya çıktı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den 29 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kiraladı. Skriniar için yapılan anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu yer almıyor.
Yapılan anlaşmaya göre Slovak futbolcunun maaşını Fenerbahçe karşılayacak.
Fenerbahçe'nin çarşamba günü İstanbul'a gelen deneyimli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den 29 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kiraladı. Skriniar için yapılan anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu yer almıyor.
Yapılan anlaşmaya göre Slovak futbolcunun maaşını Fenerbahçe karşılayacak.
Fenerbahçe'nin çarşamba günü İstanbul'a gelen deneyimli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.