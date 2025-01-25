Skriniar'ın sözleşmesinde opsiyon var mı?

Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın sözleşmesinde mecburi satın alma opsiyonu yer almıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Skriniar'ın sözleşmesinde opsiyon var mı?
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25 Ocak 2025 14:50
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Milan Skriniar'ın transfer şartları ortaya çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den 29 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kiraladı. Skriniar için yapılan anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu yer almıyor.

Yapılan anlaşmaya göre Slovak futbolcunun maaşını Fenerbahçe karşılayacak.

Fenerbahçe'nin çarşamba günü İstanbul'a gelen deneyimli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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