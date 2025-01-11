Skorbord, Trabzonspor'un basketbol maçını erteletti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol'un MKE Ankaragücü İkon Menkul'a konuk olduğu maç skorbord arızası nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Skorbord, Trabzonspor'un basketbol maçını erteletti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 17:12
Son güncelleme 11 Ocak 2025 17:17
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol,deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul ile karşı karşıya geldi.

SKORBORD ARIZASI MEYDANA GELDİ

Ankara'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynan mücadelenin ilk periyodu oynanırken skorbord arızası meydana geldi.

3 DEFA DURAN MAÇ ERTELENDİ

Mücadelenin 3 defa durmasına neden olan arıza giderilemeyince maç, ev sahibi Ankaragücü 13-7 öndeyken ertelendi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'un konu ilgili yaptığı açıklamada; 

"Takımımızın, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 20. haftasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile deplasmanda oynadığı müsabaka, teknik bir sorun nedeniyle ilk periyot tamamlanamadan hakem kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir."

ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery