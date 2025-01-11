Skorbord, Trabzonspor'un basketbol maçını erteletti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor Basketbol,deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul ile karşı karşıya geldi.



SKORBORD ARIZASI MEYDANA GELDİ



Ankara'da TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynan mücadelenin ilk periyodu oynanırken skorbord arızası meydana geldi.



3 DEFA DURAN MAÇ ERTELENDİ



Mücadelenin 3 defa durmasına neden olan arıza giderilemeyince maç, ev sahibi Ankaragücü 13-7 öndeyken ertelendi.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA



Trabzonspor'un konu ilgili yaptığı açıklamada;



"Takımımızın, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nun 20. haftasında MKE Ankaragücü Ikon Menkul ile deplasmanda oynadığı müsabaka, teknik bir sorun nedeniyle ilk periyot tamamlanamadan hakem kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir."



ifadeleri kullanıldı.



