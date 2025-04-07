Sivasspor kalecisi Nikolic, ameliyat edildi

Net Global Sivasspor'da sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilen kaleci Djordje Nikolic ameliyat edildi.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz tedavi sürecini ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürmüş ve burada milli takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir." denildi.



Açıklamada futbolcunun en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi temenni edildi.



