Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi

Fode Koita, Net Global Sivasspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
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27 Ağustos 2024 19:36
Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.

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