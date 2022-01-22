Sivasspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Volkan Bayaraslan görev yapacak.Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Koray, Coffie, Özkan, Erdoğan, Henrique, YatabareBerke, Nazım, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Osayi, İrfan, Valencia, SerdarLigde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi.Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almayacak.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca ismi açıklanmayan 2 isim koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Attila Szalai ise sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi.Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı.Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.