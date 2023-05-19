Sivasspor'da kriz; Mecnun Otyakmaz bırakacağını açıkladı

göreve devam etmeyi düşünmediklerini açıkladı

Sivasspor Kulübü Başkanı, yeni dönemdeOtyakmaz, ligde, kupada iseile oynayacakları karşılaşmalar öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Yönetim olarak bu sene son yıllarını yaşadıklarını belirten Otyakmaz, "3 yıllık süremiz bitiyor, yeni bir kongre yapmamız gerekecek ve bu sene yaşadığımız bir takım olaylar bizi çok yordu. Bu düşük bütçelerle, gelirlerin azaldığı dönemde ülkemizi Avrupa'da temsil etmek zorunda olduğumuzdan ve başarıya mutlaka ulaşmamız gerektiğinden biraz bütçe üzerinde transferler gerçekleştirdik. Böyle bir mücadele verirken içerde oynamış olduğumuz birkaç karşılaşmada alınan olumsuz sonuçlarda taraftarda da biraz tepki oluşturdu." diye konuştu.Bu tür tepkilere alışık olmadıklarını dile getiren Otyakmaz, şöyle devam etti:."Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda görevden ayrılmak istediğine yönelik açıklamalarının kendilerini üzdüğünü ifade etti.Rıza hocanın hem arkadaşları hem de hemşerileri olduğunun altını çizen Otyakmaz, "" değerlendirmesinde bulundu.Rıza hocanın prensip gereği her sezon 1 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Otyakmaz, "" ifadelerini kullandı.Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçında puan kazanarak son 2 haftayı rahat geçirmek istediklerini söyledi.Çok heyecanlı bir sezon yaşandığını anlatan Otyakmaz, "." şeklinde görüş belirtti.Otyakmaz, Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olacağını aktararak, şunları kaydetti:Mecnun Otyakmaz, bir Anadolu kulübü olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmanın büyük onur ve başarı olduğunu dile getirdi.Kupada yarı final rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Otyakmaz, şöyle konuştu:Yayıncı kuruluşla yaptıkları sözleşmenin gelirlerinin düşmesinin ve kurun artmasının kulüpleri çok zorladığını da değinen Otyakmaz, sözlerini yabancı kuralına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:"Yeni yetişen genç oyunculara alan açmamız gerekiyor. Sınırsız olduğu zaman bu oyuncuların önünün tıkanacağını düşünüyoruz. Biz Sivas olarak şimdiki gibi devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Federasyondan çıkan sonuçta böyle oldu. Yani 8+3. Biz istediğimizden değil mantıklı istemiş, paralele düşünmüşüz. Altyapıdan gelen gençler için 1 Türk opsiyon bırakılmasını istiyorduk öyle de oldu. Bunun iyi bir karar olduğunu düşünüyorum."