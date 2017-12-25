Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçın son dakikalarında oyuna giren Sinan Gümüş, karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.Sinan Gümüş, her zaman oynayacakmış gibi hazır olmaları gerektiğini söyledi.Dakikalar 90'ı gösterdiğinde oyuna giren Sinan Gümüş, maç sonu değerlendirmesinde Fatih hocamızla iki gün çalışma fırsatımız oldu. Tabii ki biraz kendi oyununu da gösteremedi. 'İkinci devrede bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz' dedi. Bizim mutlu olmamızı istedi. Sahada düşündüğümüzü yapmamızı istedi ve bugün Allah'a şükür 3-1 galip geldik. İyi bir kamp süreci geçirerek sene sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Fazla forma şansı bulamıyoruz ama biz profesyonel futbolcuyuz. Hocam bana bir anda şans verdi. Bana "Isın, seni oyuna sokacağım" dedi. O yüzden her oyuncunun hazır olması lazım. 90-95 dakika hep konsantre olup maçı takip etmek lazım" şeklinde konuştu.