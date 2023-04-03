Sinan Engin: "Sergen Yalçın Milli Takım'ı bekliyor"

Sergen Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik adamın Milli Takım'ı beklediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Sergen Yalçın Milli Takım'ı bekliyor'
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03 Nisan 2023 20:08
Beşiktaş'taki görevinden geçen sezon ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmayan Sergen Yalçın için Milli Takım iddiası gündeme geldi.

Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik adamın Milli Takımı beklediğini dile getirdi.

Sinan Engin, Radyo Gol'deki açıklamasında, "Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için zannetmiyorum, biraz fazla Beşiktaşlı olduğu için. Bildiğim kadarıyla Sergen, Milli Takım'ı bekliyor. Çoktan beri var. Öyle anladım" dedi.

Başarılı teknik adam için kısa bir süre önce yine Milli Takım haberleri çıkmış ancak Yalçın bu haberleri yalanlamıştı. Sergen Yalçın, o dönem, "Milli Takım'dan herhangi bir teklif almadım. Hiçbir görüşme yapmadım. Oranın bir teknik direktörü var. Bunların olması çok sağlıklı işler değil. Orası yürüyen bir yer. Onların da emeğine haksızlık etmeyelim." sözlerini kullanmıştı.

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