Sinan Engin: "Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor"

Galatasaray - Göztepe maçındaki hakem kararlarıyla ilgili Sinan Engin olay ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Hakemler, Galatasaray'dan korkuyor'
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05 Ocak 2025 01:06
Süper Lig'de Galatasaray'ın Göztepe'yi yendiği maçın hakem kararlarıyla ilgili Sinan Engin'den olay yaratan yorumlar geldi.

"MASA BAŞINDA, SAHA İÇİNDE YENEMEZSİN"

Karşılaşmadaki hakem kararlarına Beyaz TV'de tepki gösteren Sinan Engin "Galatasaray'ı masa başında ve saha içinde yenemezsin! Bu Galatasaray'ın enteresan bir lobisi var! Bunun adı yapı falan değil, bunun adı başka bir şey! Sahada da güçlü olacaksın ama Galatasaray'ın sahada ve saha dışında iyi futbolcuları var." dedi.

"GALATASARAYLI YÖNETİCİLER KONUŞMASIN"

Sözlerine devam eden Sinan Engin "Galatasaray maç sonrası çıkıp yönetici konuşan oldu mu? Galatasaray aleyhine penaltı verilse, konuşacaklardı. Ortalık yangın yerine dönecekti. Hakemlerle ilgili arada Galatasaray'a karşı hata olursa konuşmayın ya! 'Hakemdir, insandır, hata yapar' deyin. Galatasaray, Fenerbahçe'den iyi takım. Fenerbahçe'de Galatasaray'daki gibi sonucu değiştirebilecek oyuncular yok. Allah aşkına Galatasaraylılar hakemle ilgili konuşmasın." ifadelerini kullandı.

"KORKMA KARDEŞİM! VAR, SEN DE ÇAĞIR"

Maçın hakemlerine tepki gösteren Sinan Engin "Alper Akarsu korkma kardeşim VAR'daki güzel kardeşim Alper Çetin sen de çağır! Lucas Torreira'nın penaltısı %100 VAR'lık. Koray Günter'in eline çarpan bir top var, o da tartışılır." açıklamasını yaptı.

Sinan Engin son olarak "Galatasaray hakemleri de sindirmiş! Korkuyorlar! VAR'a gidemedi!" ifadelerini kullandı.

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