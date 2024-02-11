Sinan Engin: "Erden Timur bırakacak"

Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için flaş bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Erden Timur bırakacak'
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11 Şubat 2024 00:24
Spor yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur için flaş bir iddia ortaya attı.

Sinan Engin Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, "Erden Timur, sezon sonunda bırakıyor. Aldığım duyum bu. Sezon sonunda bırakmayı düşünüyor. Bırakacağını duydum." dedi.

Sinan Engin ayrıca, "Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. Galatasaray taraftarının da bir numaralı sevgilisi. Dursun Bey'le mi arası bozuk bilmiyorum. Türk futbolunda çok samimiyetsiz bir ortam olduğunu düşünüyor. Galatasaray taraftarının bir numarası. İkinci bir Abdülkerim Albayrak gibi." ifadelerini kullandı.

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