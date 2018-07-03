Simon Kjaer için Sevilla'ya transfer teklifi!

İspanya La Liga takımlarından'da forma giyen'nin eski futbolcusuFransa Ligi ekibi Marsilya'nın radarına girdi.Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Marsilya, Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı ile iyi bir performans gösteren 29 yaşındaki stoper için transfer girişimlerinde bulundu.İspanyol ekibinin ise bir sezon önce Fenerbahçe'den 12.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer ettiği Kjaer'i satmak için bu rakamdan daha fazla bir ücret beklediği belirtildi.Dünya Kupası'nda Danimarka ile 4 karşılaşmaya çıkan Kjaer, 3 maçta 90, 1 maçta 120 dakika oynarken Sevilla ile geçtiğimiz sezonda 27 maça çıkarken 3 gol kaydetti.