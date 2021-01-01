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Simmons'ın beklentisi, şampiyonluk!: "Bu sene o sene!"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, 76ers'ın bu sezon şampiyonluğu kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, 76ers'ın bu sezon şampiyonluğu kazanacağını düşündüğünü söyledi.

Şu anda Doğu Konferansı'nda 1 numarada olan Sixers, başarılı bir playoff maratonu için hazır görünüyor.

Yakın zamanda GQ dergisinden Tyler R. Tynes ile yaptığı röportajda Simmons, Philly ekibinin NBA şampiyonluğunu bu yıl kazanacağına tamamen inandığını belirtti:

"1 numaralı sırayı alırsak, enerji bazında umutlarımızı yüksek tutmuş oluruz. İç saha avantajına sahip olacağımızı bilmek, özellikle de taraftarlar arenalara geri dönerse, bizim için çok iyi olur. Şimdiye dek iç sahadaki derecemiz gayet iyiydi, son birkaç yıldır bu avantaja sahip olabilmek de her zaman güzeldi. Dürüst olmak gerekirse bence bu sene, o başarıya ulaşabileceğimiz sene.

Şampiyonluğu kazanmaktan bahsediyorum. Buna da gerçekten inanıyorum. Takım için aynı şeylerin söylendiği başka seneler de olmuştu, lakin bizim bu yönde pek inancımız yok gibiydi. Ama bu senenin gerçekten o sene olduğunu düşünüyorum."


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