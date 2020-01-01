Silver: "Oyuncuların, bubble'da bir molaya ihtiyaçları vardı"

NBA başkanı Adam Silver, NBA oyuncularının bubble'ın içindeyken, maçlar arasında "bir molaya ihtiyaçları olduğuna" inandığını söyledi.



Silver, Orlando bubble'ı ve sezonun geri kalanının programı hakkında konuştu ve mevcut sosyal iklim göz önüne alındığında, ligin takvimi sabit tutması ya da oyunculara maçlar arasında bir mola sağlaması gerektiği seçenekleri arasındaki tercihini belirtti.



Pro Basketball Talk'tan Dan Feldman'a göre NBA başkanı, oyuncuların Disney World'de geçirdikleri süre içinde ara vermeleri gerektiğini düşündüğünü açıkladı:



"Bence ara vermeye ihtiyaçları vardı. Ve belki de geçmişe baktığımızda, maçlar arasında bir mola vermeliydik. İnsanların bubble'dan ayrılması gerekmez, çünkü o zaman yeniden karantina altına alınmanız gerekir. Ama bu adamlara sadece arkalarına yaslanıp toplumda neler olup bittiğini düşünmeleri için birkaç gün vermek amacıyla."



Genel olarak Orlando bubble'ı, hiçbir pozitif KOVID-19 test sonucunun çıkmamasıyla, NBA için muazzam bir başarı olmuş durumda.



