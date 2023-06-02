NBA başkanı Adam Silver, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant'in bu yıl ikinci kez sosyal medyada ateşli silah göstermesi üzerine NBA'in yürüttüğü soruşturma hakkında konuştu.



Ligin "ek bilgiler" ortaya çıkardığını belirten Silver, NBA Finalleri oynandığı sırada herhangi bir cezanın açıklanmayacağını söylerken, Morant'in gelecek sezonun başında oynayıp oynamayacağı durumuna yönelik ise bir açıklama yapmadı.



Morant, Mart ayında Denver'daki bir striptiz kulübünde yaptığı Instagram canlı yayınında bir silah göstermesi nedeniyle NBA tarafından sekiz maç uzaklaştırma cezası almış, ve geçen ay başka bir canlı yayında tekrar silah gösterdiği görüldükten sonra Grizzlies tarafından aynı cezayı almıştı.



"Nasıl bir cezanın uygun olduğunu değerlendirirken, hem önceki eylemlere, hem de bireysel olarak oyuncunun geçmişine bakarız. Ve tabii ki davranışın ciddiyetine. Bunların hepsi hesaba katılır. İşin belli bir matematiği yok. Günün sonunda benim ve lig ofisindeki meslektaşlarımın takdirine kalıyor.



Zamanlama açısından ise, durumla ilgili ilk bilgi aldığımdan bu yana oldukça fazla miktarda ek bilgi ortaya çıkardık. Muhtemelen sonucu şimdi de açıklayabilirdik, fakat bu şu anda oynanan Final serisindeki oyunculara ve takımlara haksızlık olurdu. Ve Oyuncular Sendikasının da aynı de bizimle aynı fikirde olduğuna inanıyorum.



Tabii ki sezon dışında olduğumuzu da düşünürsek, Ja şu anda halihazırda Memphis Grizzlies tarafından süresiz olarak uzaklaştırılmış olduğu için, önümüzdeki birkaç hafta içinde zaten hiçbir şey değişmeyecekti.



Şu anda kamuoyuna yapılacak herhangi bir açıklamayı beklemeye almak daha mantıklı görünüyor ve Finallerin bitiminden kısa bir süre sonra bu soruşturmanın sonucunu açıklayacağımızı düşünüyorum."



Bu soruşturma, 2023 takvim yılında Morant üzerine olan üçüncü NBA soruşturması olacak.



