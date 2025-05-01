Silopigücü Gençlikspor, şampiyonluğunu ilan etti

Şırnak Amatör Ligi Play-Off Grubu'nda Silopigücü Gençlikspor, Cizre Botanspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sevincine, karşılaşmayı tribünden takip eden Silopi Kaymakamı Cihat Koç da ortak oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Silopigücü Gençlikspor, şampiyonluğunu ilan etti
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30 Nisan 2025 23:33
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 02:06
2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme hedefiyle oynanan Play-Off karşılaşmaları, çift maç usulüyle Şırnak Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Grubun kritik mücadelesinde lider Silopigücü Gençlikspor ile ikinci sıradaki Cizre Botanspor karşı karşıya geldi. Mücadelede uzun süre eşitlik bozulmazken, Silopigücü Gençlikspor uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Silopi Kaymakamı Cihat Koç, maçın son düdüğünün ardından sahaya inerek futbolcularla birlikte büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk coşkusunu omuz omuza kutlayan Kaymakam Koç, takım oyuncularıyla birlikte halka oluşturarak sevinç gösterilerinde bulundu. Tribünleri dolduran taraftarlar da bu anlara tezahüratlarıyla eşlik etti.

Öte yandan, Şırnak Petrolspor'un 3'üncü Lig'e yükselmesi durumunda, Silopigücü Gençlikspor doğrudan BAL'a yükselecek. Aksi halde, iki ekip arasında BAL'a yükselme Play-Out karşılaşması oynanacak.

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