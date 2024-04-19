Sigorta Shop, başantrenör Cihan Çintay ile anlaştı

Antalya'yı 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi'nde temsil eden Sigorta Shop Spor Kulübü, yeni sezon için başantrenör Cihan Çintay ile anlaşıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2024-2025 sezonunda Cihan Çintay ile anlaşmaya varmıştır. Başantenör Cihan Çintay'a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ayrıca kulüpten "2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi'nde evimiz olan, bize her zaman desteklerini ve sevgilerini hissettiren Muratpaşa Belediyesine, belediye çalışanlarına ve taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Gelecek sezon planlarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız." açıklamasında bulunuldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2024-2025 sezonunda Cihan Çintay ile anlaşmaya varmıştır. Başantenör Cihan Çintay'a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ayrıca kulüpten "2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi'nde evimiz olan, bize her zaman desteklerini ve sevgilerini hissettiren Muratpaşa Belediyesine, belediye çalışanlarına ve taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Gelecek sezon planlarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız." açıklamasında bulunuldu.
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