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Shakhtar'dan Kevin için gelen 40 milyon euroluk teklife ret!

Fulham'ın bonuslarla birlikte 40 milyon euroya yaklaşan teklifine Shakhtar Donetsk'ten ret geldi. Ukrayna ekibi, Brezilyalı yıldız adayı Kevin için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.

calendar 07 Ağustos 2025 01:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Shakhtar'dan Kevin için gelen 40 milyon euroluk teklife ret!
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Fulham'ın, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin için yaptığı teklif kabul görmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiliz ekibi, genç oyuncu için 30 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte toplamda 40 milyon euroya yaklaşan bir öneri sundu.

Ancak Shakhtar Donetsk bu teklifi son saatlerde reddetti.


NAPOLI'NİN DE İLGİSİ VAR

Ukrayna temsilcisinin, Kevin için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve oyuncuya Napoli başta olmak üzere birçok kulübün ilgi gösterdiği aktarıldı.

Shakhtar cephesi, 21 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmadan önce tüm teklifleri değerlendirme niyetinde. Kevin'in geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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