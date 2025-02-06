Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 50 sayılık performansıyla Phoenix Suns'ı 140-109 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Gilgeous-Alexander, yedi maçlık bir süre zarfında üç kez 50 sayı kaydeden NBA tarihindeki dokuzuncu oyuncu oldu. Shai, 29 Ocak'ta Utah Jazz'e karşı kariyer rekoru 54 sayıdan sonra, geçtiğimiz hafta Golden State Warriors'a karşı 52 sayı kaydetmişti.
Aaron Wiggins 17 sayı ve 6 ribaundla, Jalen Williams ise 13 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Üst üste üçüncü maçını kaybeden Phoenix'te Kevin Durant sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle forma giyemezken, Bradley Beal 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Devin Booker 19 sayı, Royce O'Neale ise 18 sayı kaydetti.
Her iki takım da Cuma gecesi oynayacak. Suns ekibi Utah'ı, Thunder ise Toronto'yu ağırlayacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Bucks 112-102 Hornets
Cavaliers 118-115 Pistons
Spurs 126-125 Hawks
Wizards 119-102 Nets
Heat 108-101 76ers
Grizzlies 138-107 Raptors
Bulls 108-127 Timberwolves
Warriors 128-131 Jazz
Pelicans 119-144 Nuggets
Magic 130-111 Kings
Gilgeous-Alexander, yedi maçlık bir süre zarfında üç kez 50 sayı kaydeden NBA tarihindeki dokuzuncu oyuncu oldu. Shai, 29 Ocak'ta Utah Jazz'e karşı kariyer rekoru 54 sayıdan sonra, geçtiğimiz hafta Golden State Warriors'a karşı 52 sayı kaydetmişti.
Aaron Wiggins 17 sayı ve 6 ribaundla, Jalen Williams ise 13 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Üst üste üçüncü maçını kaybeden Phoenix'te Kevin Durant sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle forma giyemezken, Bradley Beal 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Devin Booker 19 sayı, Royce O'Neale ise 18 sayı kaydetti.
Her iki takım da Cuma gecesi oynayacak. Suns ekibi Utah'ı, Thunder ise Toronto'yu ağırlayacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Bucks 112-102 Hornets
Cavaliers 118-115 Pistons
Spurs 126-125 Hawks
Wizards 119-102 Nets
Heat 108-101 76ers
Grizzlies 138-107 Raptors
Bulls 108-127 Timberwolves
Warriors 128-131 Jazz
Pelicans 119-144 Nuggets
Magic 130-111 Kings