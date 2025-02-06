Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 50 sayılık performansıyla Phoenix Suns'ı 140-109 mağlup etti.



Gilgeous-Alexander, yedi maçlık bir süre zarfında üç kez 50 sayı kaydeden NBA tarihindeki dokuzuncu oyuncu oldu. Shai, 29 Ocak'ta Utah Jazz'e karşı kariyer rekoru 54 sayıdan sonra, geçtiğimiz hafta Golden State Warriors'a karşı 52 sayı kaydetmişti.



Aaron Wiggins 17 sayı ve 6 ribaundla, Jalen Williams ise 13 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Üst üste üçüncü maçını kaybeden Phoenix'te Kevin Durant sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle forma giyemezken, Bradley Beal 25 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Devin Booker 19 sayı, Royce O'Neale ise 18 sayı kaydetti.



Her iki takım da Cuma gecesi oynayacak. Suns ekibi Utah'ı, Thunder ise Toronto'yu ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Bucks 112-102 Hornets

Cavaliers 118-115 Pistons

Spurs 126-125 Hawks

Wizards 119-102 Nets

Heat 108-101 76ers

Grizzlies 138-107 Raptors

Bulls 108-127 Timberwolves

Warriors 128-131 Jazz

Pelicans 119-144 Nuggets

Magic 130-111 Kings



