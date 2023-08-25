Sevilla İsviçreli stoperi kadrosuna katıyor!

Son Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla, Borussia Mönchengladbach'da forma giyen İsviçreli stoper Nico Elvedi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İspanyol ekibi Marcao ve Nianzou'nun sakatlıkları nedeniyle stoper bölgesine bir takviye yapmayı hedefliyor.
Mönchengladbach ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde Sevilla'ya transfer olacağı belirtildi.
Nico Elvedi 2015'ten bu yana forma giydiği Alman ekibiyle 270 maça çıktı ve 14 gol 9 asist kaydetti.
İspanyol ekibi Marcao ve Nianzou'nun sakatlıkları nedeniyle stoper bölgesine bir takviye yapmayı hedefliyor.
Mönchengladbach ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde Sevilla'ya transfer olacağı belirtildi.
Nico Elvedi 2015'ten bu yana forma giydiği Alman ekibiyle 270 maça çıktı ve 14 gol 9 asist kaydetti.