Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar makaralı yay kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz elendi.
Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yay elemeleri başladı.
Milli sporcu Sevgi Yorulmaz, son 32 turunda ev sahibi Fransa'dan Julie Rigault Chupin'ler karşılaştı. Rakibine 130-127 yenilen milli sporcu oyunlara veda etti.
Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yay elemeleri başladı.
Milli sporcu Sevgi Yorulmaz, son 32 turunda ev sahibi Fransa'dan Julie Rigault Chupin'ler karşılaştı. Rakibine 130-127 yenilen milli sporcu oyunlara veda etti.
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