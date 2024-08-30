Sevgi Yorulmaz, okçuluk son 32'de elendi

Milli okçu Sevgi Yorulmaz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda son 32 turunda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sevgi Yorulmaz, okçuluk son 32'de elendi
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30 Ağustos 2024 13:20
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 16:55
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçulukta kadınlar makaralı yay kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz elendi.

Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yay elemeleri başladı.

Milli sporcu Sevgi Yorulmaz, son 32 turunda ev sahibi Fransa'dan Julie Rigault Chupin'ler karşılaştı. Rakibine 130-127 yenilen milli sporcu oyunlara veda etti.

 
 
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