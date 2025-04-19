Servet Çetin: "Rakip çok iyi bir takımdı"

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Servet Çetin, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Servet Çetin: 'Rakip çok iyi bir takımdı'
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19 Nisan 2025 23:37
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Ahlatcı Çorum FK'yi sahasında 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, "Üç net pozisyonumuz vardı. Golü bulmuş olsaydık rahat bir maç izleyecektik. Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık." dedi.

Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın teknik direktörü Tuncay Şanlı'yı tebrik ettiğini söyledi.

Maçın ilk yarısında üstünlük sağladıklarını aktaran Çetin, ikinci yarı tedbirlerini alarak rakiplerine oyun izni vermediklerini kaydetti.

İkinci yarı net pozisyon vermediklerini ve genel olarak topa sahip olduklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Orta sahada oyuncularımız düştü hemen takviye yaparak orayı güçlendirdik. Daha da sıkı tuttuk ve bu kez biz geçiş yakaladık. Üç net pozisyonumuz vardı. Golü bulmuş olsaydık rahat bir maç izleyecektik. Çok iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. Eski oyunumuza nazaran biraz düşüş var ama topla oynama sayısı ve gole yakın olan takım bizdik. Rakip çok iyi bir takımdı. Onlar da play-off'u kovalıyorlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ellerinden geleni yaptılar."

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