Servet Çetin'den Sivasspor açıklaması!

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın da yardımcılığını yapan Servet Çetin, kırmızı beyazlı takımla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Servet Çetin'den Sivasspor açıklaması!
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25 Haziran 2023 17:13
Son güncelleme 25 Haziran 2023 17:18
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Son olarak Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin'in Sivasspor ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Servet Çetin, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Henüz netleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY'IN EKİBİNDEN AYRILDI

Türk futbolunun iz bırakan isimleri arasında yer alan Servet Çetin, geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay'ın ekibinden ayrıldığını ve yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini açıklamıştı.

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