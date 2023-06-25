Servet Çetin'den Sivasspor açıklaması!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.



Son olarak Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin'in Sivasspor ile anlaştığı öne sürülmüştü.



Servet Çetin, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Henüz netleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.



RIZA ÇALIMBAY'IN EKİBİNDEN AYRILDI



Türk futbolunun iz bırakan isimleri arasında yer alan Servet Çetin, geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay'ın ekibinden ayrıldığını ve yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini açıklamıştı.





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