Servet Çetin: '3 puan bize çok lazımdı'

Amed SK, çalıştırıcısı Servet Çetin, Manisa FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK'yı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Kolay maçı zor yaptık ama sonuçta 3 puan bize çok lazımdı." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çetin, maçın ilk yarısının kontrollerinde geçtiğini söyledi.



İlk yarısını 2-0 önde tamamladıkları maçın ikinci yarısında zorlandıklarını aktaran Çetin, "İlk yarıda tamamen oyun üstünlüğü bizdeydi, pozisyonlar bulduk. Tamamıyla oyun üstünlüğü bizdeydi, bir sürü pozisyon bulduk, değerlendirmemiz gerekiyordu. Kolay maçı zor yaptık ama sonuçta 3 puan bize çok lazımdı." diye konuştu.



Takımda uzun süredir galip gelememenin verdiği sıkıntı yaşandığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:



"Biraz da skoru koruma isteği oluştu. Biz her zaman oynamak isteyen bir takımız. Oynayacağız ama bunu anlayışla karşılıyorum. Uzun zamandır kazanamamanın vermiş olduğu problemden dolayı son dakikalarda biraz yaslandık. Bu da gayet normal ama bunun üzerine koyacağız, geliştireceğiz. Mağlup da olsak önde de olsak her zaman oynamaya çalışacağız. Biraz daha öz güvenimiz geliştiği zaman daha iyi futbol oynayacağız. Ama oyunun genelinden, oyuncu arkadaşlarımın performanslarından çok memnunum. Üstüne koymamız gerekiyor, koyacağız da inşallah. Yeter ki biraz daha puan alalım, rahat bir konum alalım. Ondan sonra daha iyi oynayan bir takım izleyeceksiniz."









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