Sertaç Şanlı: 'Takım bana çok yardımcı oldu'

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli yıldızı Sertaç Şanlı, ALBA Berlin galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İyi bir maç çıkardığını söyleyen Sertaç, " Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendi basketbolumuzu oynadık, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Attığım sayılardan ziyade kazanmak en önemlisiydi. Kazandığımız ve iyi oynadığım için çok mutluyum. Son çeyrekte topu paylaşarak oynadık. İlk yarıda yeterince fiziksel oynamadık, hücumda ve savunmada iyi değildik. Kendi oyunumuzu oynamak yerine bireysel oynadık. Son bölümde ise daha fiziksel oynadık, hücumda ve savunmada çok daha iyiydik. Her maçı son çeyrekteki gibi oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.