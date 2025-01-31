Serkan Özbalta: 'İkinci golden sonra üstünlüğü sağladık'

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 4-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." dedi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının oyunun başından sonuna kadar disiplinden kopmadan mücadele ettiğini söyledi.



Attıkları ilk golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Özbalta, "İlk gole gelmeden bugüne kadar neleri çalıştıysak oyuncular yerine getirmeye başladı. Akabinde de golü bulduk. Ondan sonra girdiğimiz gol pozisyonları veya ceza sahasının içine kadar getirdiğimiz toplarla ikinci golü bulduk. İkinci golden sonra hem moral üstünlüğü hem oyun üstünlüğü katlanarak arttı ve 4 gol attık." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncularını tebrik eden Özbalta, ligin çekişmeli geçtiğini, artık telafisi olmayan maçlara çıkacaklarını vurguladı.



Her hafta takım futbolunun üstüne koyarak sezonu tamamlamak istediklerinin altını çizen Özbalta, "İstediğimiz puan ortalamasını tutturarak istediğimiz yerde ligi bitirebiliriz. Oyuncularımızı ve bu maçta bizi destekleyen taraftarlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.







