Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik ki bu da zaten ikinci yarıya başlar başlamaz hemen golü bulmamıza sebebiyet verdi. İkinci gol oyuncularımın öz güveninin yerine gelmesini sağladı." dedi.
Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele gücü yüksek bir müsabakayı tamamladıklarını söyledi.
İlk yarıda iki takımın da ataklara cevap verme, savunma, disiplin anlamında ayakta kalabildiğini belirten Özbalta, "Tabii ilk yarı bitmeden birkaç pozisyona girdik. Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik ki bu da zaten ikinci yarıya başlar başlamaz hemen golü bulmamıza sebebiyet verdi. İkinci gol oyuncularımın öz güveninin yerine gelmesini sağladı. İkinci golden sonra Ümraniyespor takımının kaybedecek bir şeyi kalmadı. İki takım da çok ciddi mücadele gösterdiler son saniyeye kadar." ifadelerini kullandı.
Boy ortalaması kendilerinden yüksek bir takımla mücadele edeceklerini bildiklerini, buna göre hazırlık yaptıklarını anlatan Özbalta, "Ona özellikle çok dikkat ettik ve bunun da pratiğini sahada oyuncularla çalışmıştık. Özellikle çok etkili orta kesecekleri yere Thomas'ı koymamız ve Thomas'ın da onların 3-4 net topunu uzaklaştırması, dirençlerini kırdı." diye konuştu.
Maçın son bölümünde 5-3-2'ye döndüklerini, orta üçlüyü bozmadan arkayı da besleyerek ortaları bertaraf etmek istediklerini ve bunda başarılı olduklarını dile getiren Özbalta, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Özbalta, karşılaşmaya gösterdikleri ilgiden ötürü taraftara teşekkür etti.
Serkan Özbalta: "İkinci gol öz güven getirdi"
Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sahalarında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik ki bu da zaten ikinci yarıya başlar başlamaz hemen golü bulmamıza sebebiyet verdi. İkinci gol oyuncularımın öz güveninin yerine gelmesini sağladı." dedi.
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