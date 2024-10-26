Trendyol Süper Lig'in 10. Haftası açılış maçında sahasında ağırladığı Net Global Sivasspor'a 4-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, "Maalesef gol yedikten sonra çok çabuk kırılgan olduğumuz için yine öz güven eksikliğinden 'acaba yine mi maç gidiyor' psikolojisi bizi buraya getirdi." dedi.



Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında topa sahip olan pozisyon üreten tarafın kendileri olduğunu belirtti.



Maçta 3'üncü golü kaçırdıktan sonra kalelerinde çok basit gol yediklerini ifade eden Damla, şunları dile getirdi:



"Oyunun ikinci yarısına da iyi başladık, yine pozisyonlarımız vardı. Maalesef yine çok basit bireysel bir hatadan kalemizde ikinci golü gördük. Üçüncü golü yedikten sonra da yine pozisyonlarımız var. Sahada aslında pozisyon anlamında hiçbir sıkıntı çekmedik ama tamamen takımımızın en büyük sıkıntısı lig tecrübesi az oyuncularımız ve gol yedikten sonra çok kırılgan olmamız. Bunun üzerine aslında çok çalışıyoruz. Takımımızın bir galibiyete ihtiyacı vardı. O özgüveni kazanma, oyuncularımızın kendine olan öz güvenini arttırma anlamında bizim için çok iyi olacaktı."



Damla, çalışmayı dsürdüreceklerini, lig devam ederken inançlarını, umutlarını asla kaybetmediklerini vurgulayarak "Sahadaki oyun bizim zaten umutlarımızı ayakta tutuyor." diye konuştu.



