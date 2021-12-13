Sergio Agüero, futbolu bırakıyor!

Barcelona'da kalbinden sorun yaşadıktan sonra sahalardan uzak kalan Sergio Agüero'nun futbolu bırakacağı öne sürüldü.



Marca'da yer alan haberde; Arjantinli futbolcunun futbolu bırakma kararını çarşamba günü açıklayacağı ve bunun için bir tören düzenleneceği belirtildi.



Yıldız golcünün, ilk kontrollerin ardından 3 ay formasından uzak kalacağı açıklanmıştı.



NE OLMUŞTU?



Barcelona'nın 30 Ekim'de ligde Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.



Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero'ya müdehale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.





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