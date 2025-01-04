Sergen Yalçın'da geri sayım

Rekor oyla başkan seçilen Serdal Adalı'nın bir numaralı gündem maddesi, yeni teknik direktörü belirlemek.
Listenin ilk sırasındaki isim ise Adalı'nın defalarca söylediği gibi Sergen Yalçın.
Tatil için yurt dışına giden başarılı çalıştırıcı Türkiye'ye dönmüştü.
Cuma günü takımla birlikte Rize'de bulunan Adalı, Sergen Yalçın ile pazar günü yüz yüze görüşmek için sözleşti.
İLK MAÇI BODRUM'LA
İkilinin bu toplantısında tarafların anlaşma sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Resmi sözleşmenin imzalanması ve Sergen Yalçın'ın pazartesi gününden itibaren takımın başında çalışmalara başlaması bekleniyor.
Yalçın'ın ikinci dönemdeki ilk maçı ise 11 Ocak Cumartesi günü Bodrumspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma olacak.
LİGDE VE KUPADA ŞAMPİYONLUK
Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk döneminde 29 Ocak 2020'de göreve başlamıştı.
52 yaşındaki teknik adam, 9 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Yalçın, Beşiktaş ile ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
Başarılı çalıştırıcı daha sonra geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'da görev yapmıştı.
TRANSFER PLANI MASAYA YATIRILACAK
Dün akşam Çaykur Rizespor ile çok kötü oynanan futbolun karşılığında mucize beraberlik alan Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'la yapılacak olan görüşmeye çevrildi.
Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'la görüşerek resmi imzaları atması beklenirken görüşmede transfer planının masaya yatırılması bekleniyor.
Serdal Adalı'nın uzun vadeli plan ve proje yapmak istediği Yalçın'ın ekibi, takıma dair tüm hazırlıklarını da tamamladı.
Görüşmede transfer yapılması gereken mevkiler ve takımdan gönderilmesi gereken oyunculara dair düşüncelerini aktaracak.
Tarafların yüz yüze yapacağı toplantıdan imza ile kalkması bekleniyor.
Listenin ilk sırasındaki isim ise Adalı'nın defalarca söylediği gibi Sergen Yalçın.
Tatil için yurt dışına giden başarılı çalıştırıcı Türkiye'ye dönmüştü.
Cuma günü takımla birlikte Rize'de bulunan Adalı, Sergen Yalçın ile pazar günü yüz yüze görüşmek için sözleşti.
İLK MAÇI BODRUM'LA
İkilinin bu toplantısında tarafların anlaşma sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Resmi sözleşmenin imzalanması ve Sergen Yalçın'ın pazartesi gününden itibaren takımın başında çalışmalara başlaması bekleniyor.
Yalçın'ın ikinci dönemdeki ilk maçı ise 11 Ocak Cumartesi günü Bodrumspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma olacak.
LİGDE VE KUPADA ŞAMPİYONLUK
Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk döneminde 29 Ocak 2020'de göreve başlamıştı.
52 yaşındaki teknik adam, 9 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Yalçın, Beşiktaş ile ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
Başarılı çalıştırıcı daha sonra geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'da görev yapmıştı.
TRANSFER PLANI MASAYA YATIRILACAK
Dün akşam Çaykur Rizespor ile çok kötü oynanan futbolun karşılığında mucize beraberlik alan Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'la yapılacak olan görüşmeye çevrildi.
Başkan Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'la görüşerek resmi imzaları atması beklenirken görüşmede transfer planının masaya yatırılması bekleniyor.
Serdal Adalı'nın uzun vadeli plan ve proje yapmak istediği Yalçın'ın ekibi, takıma dair tüm hazırlıklarını da tamamladı.
Görüşmede transfer yapılması gereken mevkiler ve takımdan gönderilmesi gereken oyunculara dair düşüncelerini aktaracak.
Tarafların yüz yüze yapacağı toplantıdan imza ile kalkması bekleniyor.