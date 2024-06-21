Serdar Eler'e FISU Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev

Yenimahalle Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Eler, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu ( FISU 2024) Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Serdar Eler'e FISU Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev
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21 Haziran 2024 20:13
Yenimahalle Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. Serdar Eler, İspanya'da düzenlenecek Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu ( FISU 2024) Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yenimahalle Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. Serdar Eler, İspanya'nın Antequera şehrinde 24-30 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) Dünya Hentbol Şampiyonası'nda Teknik Komite Başkanı olarak görev yapacak." ifadelerine yer verildi.

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