İran Ligi takımlarından Persepolis FC'de forma giyen Serdar Dursun'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından geleceği netleşmeyen 33 yaşındaki golcü, Persepolis FC'den sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasını ve maaşının arttırılmasını istedi. Ancak kulüp sözleşmesini uzatmaya yanaşmadı ve ayrılık ihtimali gündeme geldi.Takımın yeni teknik direktörü olan 49 yaşındaki Vahid Hashemian, kulüp yöneticilerine yeni bir forvet istediğini rapor etti.Öte yandan Serdar Dursun'un sözleşmesinde İsmail Kartal'ın Persepolis FC'den ayrılması halinde, sözleşmesini feshetme maddesi ortaya çıktı. Milli futbolcunun durumunun kısa bir süre içerisinde netleşeceği bilgisine ulaşıldı.Persepolis FC'den ayrılması gündeme gelen Serdar Dursun, geçen sezon çıktığı 15 maçta 5 gol attı.