Serdar Dursun, Alanyaspor yolcusu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunan Serdar Dursun'un prensipte Akdeniz ekibiyle söz kestiği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun, Alanyaspor yolcusu
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23 Temmuz 2024 10:55
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi biten Serdar Dursun'un yeni adresi belli oldu...

Sarı-Lacivertliler'in kontrat uzatma teklifini düşük bulduğu için geri çeviren Serdar Dursun'a Anadolu'dan çok sayıda talip vardı. Golcü oyuncuya son olarak Alanyaspor talip olmuştu.

Önceki gün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunan deneyimli forvetin prensipte Akdeniz ekibiyle söz kestiği öğrenildi.

Serdar'ın kısa sürede Topuk Yaylası kampına katılması bekleniyor.

11 GOL KATKISI

2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.   

 
 

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