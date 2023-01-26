Fenerbahçeli milli futbolcu Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. Belçika ekibi milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Belçika'da küme düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Mechelen, Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralamak adına Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler transfere sıcak bakarken, deneyimli golcünün de ikna edilmesi durumunda transfer gerçekleşecek.Bu sezon ligde 10 maça çıkan Serdar Dursun 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. 31 yaşındaki forvet 2021-22 sezonunda ise 33 maça çıkmış ve 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı.