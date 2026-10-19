Serdal Adalı, prim yetkisini o isme devretti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim galibiyetiyle organizasyonda 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta gözler Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor derbisine çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zorlu derbiye hazırlanan siyah-beyazlılarda maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
ADALI'DAN PRİM KARARI
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor derbisi için özel bir prim verme kararı aldı. Galibiyet primini takımın kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.
Sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek Orkun Kökçü, galibiyet alınması halinde takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapacak ve belirlenen primi Serdal Adalı'ya iletecek.
DERBİ NE ZAMAN?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı, 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Bu maç öncesinde siyah-beyazlılar 15, bordo-mavililer ise 13 puanda bulunuyor.
ADALI'DAN PRİM KARARI
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor derbisi için özel bir prim verme kararı aldı. Galibiyet primini takımın kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.
Sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek Orkun Kökçü, galibiyet alınması halinde takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapacak ve belirlenen primi Serdal Adalı'ya iletecek.
DERBİ NE ZAMAN?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı, 19 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Bu maç öncesinde siyah-beyazlılar 15, bordo-mavililer ise 13 puanda bulunuyor.