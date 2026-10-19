Milli halterci Selahattin Altın'dan 2 altın madalya

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'na katılan Selahattin Altın, genç erkekler +110 kilo kategorisinde 2 altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Selahattin, Arnavutluk'un Durres kentindeki organizasyonun 7. gününde podyuma çıktı.
Selahattin, silkmede 213, toplamda da 379 kiloluk derecesiyle altın madalyayı boynuna takarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyona yarın sona erecek.
Selahattin, silkmede 213, toplamda da 379 kiloluk derecesiyle altın madalyayı boynuna takarak gençlerde Avrupa şampiyonu oldu.
Şampiyona yarın sona erecek.