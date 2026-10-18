Serdal Adalı'dan Trabzonspor maçı öncesi hakem mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HAKEMİ KONUŞTUĞUMUZ BİR MAÇ OLMASIN"
İki takımın da sahaya alın teriyle çıkacağına inandığını belirten Serdal Adalı, karşılaşmada futbolun ön planda olmasını temenni etti.
Adalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam.
Sahada sadece futbolcuların alın terinin, tekniğin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz.
İnşallah ne maçtan önce ne de maçtan sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz."
Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HAKEMİ KONUŞTUĞUMUZ BİR MAÇ OLMASIN"
İki takımın da sahaya alın teriyle çıkacağına inandığını belirten Serdal Adalı, karşılaşmada futbolun ön planda olmasını temenni etti.
Adalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam.
Sahada sadece futbolcuların alın terinin, tekniğin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz.
İnşallah ne maçtan önce ne de maçtan sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz."