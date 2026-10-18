Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'ndan net galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens (Melis Yılmaz, Buse Kara, Milenkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Ramos, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Gorecka, Öykü Saruhan, Sıla Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)
Setler: 25-13, 18-25, 25-11, 25-19
Süre: 97 dakika (21, 26, 21, 29)
Salon: Burhan Felek Vestel Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens (Melis Yılmaz, Buse Kara, Milenkovic, Nazlı Eda Kafkas)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Ramos, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Gorecka, Öykü Saruhan, Sıla Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)
Setler: 25-13, 18-25, 25-11, 25-19
Süre: 97 dakika (21, 26, 21, 29)