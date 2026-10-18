Dün
BİTTİ
Kasımpaşa
4
Samsunspor
1
Dün
BİTTİ
Kocaelispor
1
Göztepe
2
Dün
BİTTİ
Başakşehir
2
Gaziantep FK
1
Dün
BİTTİ
Iğdır FK
1
Boluspor
0
Dün
BİTTİ
Kayserispor
2
Batman Petrolspor
2
Dün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Ümraniye
2
Dün
BİTTİ
İstanbulspor
0
Antalyaspor
2
Dün
BİTTİ
Leverkusen
2
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Mönchengladbach
1
Hoffenheim
2
Dün
BİTTİ
Bournemouth
2
Sunderland
0
Dün
BİTTİ
Brighton
5
C.Palace
0
Dün
BİTTİ
Leeds United
1
M. United
1
Dün
BİTTİ
N. Forest
0
Arsenal
1
Dün
BİTTİ
Osasuna
2
Racing Santander
0
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
2
Alaves
1
Dün
BİTTİ
Malaga
2
Real Sociedad
5
Dün
BİTTİ
Real Madrid
4
Sevilla
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Udinese
0
Lecce
3
Dün
BİTTİ
Fiorentina
1
Como
3
Dün
BİTTİ
AC Milan
3
Atalanta
2
Dün
BİTTİ
Juventus
0
Lazio
3
Dün
BİTTİ
Angers
2
Marsilya
5
Dün
BİTTİ
Le Havre
1
Auxerre
3
Dün
BİTTİ
Lorient
1
AS Monaco
0
Dün
BİTTİ
Paris FC
4
Rennes
3
Dün
BİTTİ
Lyon
2
Nice
1

Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'ndan net galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Ekim 2026 22:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'ndan net galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens (Melis Yılmaz, Buse Kara, Milenkovic, Nazlı Eda Kafkas)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Pehlivan, Ramos, Ecenur Aksoy, Ghani, Cajic, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Gorecka, Öykü Saruhan, Sıla Yaşar, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz)

Setler: 25-13, 18-25, 25-11, 25-19

Süre: 97 dakika (21, 26, 21, 29)

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.