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Alimpijevic: "Galatasaray'ı yenmek çok önemliydi"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup eden Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, çift maç haftasının ardından alınan galibiyetin önemine dikkat çekti.

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calendar 19 Ekim 2026 00:27 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 00:31
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Alimpijevic: 'Galatasaray'ı yenmek çok önemliydi'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇİFT MAÇ HAFTASINDAN SONRA ALINAN HER GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ"

Oyuncularının yoğun maç takviminin ardından gösterdiği performansı değerlendiren Alimpijevic, sağlık ekibine ve fizyoterapistlere teşekkür etti.

Sırp başantrenör, "Kesinlikle takım bir gün izni hak etti, aslında hepimiz hak ettik (gülüyor). Öncelikle sağlık ekibimizi ve fizyoterapistlerimizi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten oyuncularımızı bu maça nasıl hazırladılar bilmiyorum. Sağlık ekibimize hakkını sonuna kadar vermem lazım, inanılmaz bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni teknik ekibiyle farklı bir oyun ortaya koyduğunu belirten Alimpijevic, rakibin enerjisine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Tabii ki Galatasaray'ın yeni bir koçu var, farklı bir şeyler göstermek isteyeceklerini biliyorduk. Bugün de farklı bir Galatasaray gördük. Çok enerjik oynadılar, bu yüzden oyuncularımı gösterdikleri enerji için tebrik etmem gerekiyor."

Galibiyetin önemini vurgulayan Alimpijevic, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bakın, çift maç haftasından sonra alınan her galibiyet çok önemlidir. Tabii ki bu galibiyeti Galatasaray'a karşı almak, bunu çok daha önemli kılıyor."

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