İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, La Liga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı.
Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, 63. dakikadaki penaltı golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçtaki 2. golünü attı.
Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirse de Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi.
Bu sonuçla, Real Madrid, 21 puanla 3. sırada yer alırken Sevilla ise14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Namağlup Barcelona ise 27 puanla zirvede yer alıyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, gelecek hafta El Clasico'da Barcelona deplasmanında olacak. Sevilla ise Osasuna ile evinde kozlarını paylaşacak.
Öte yandan Real Madrid, Devler Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Leipzig'i konuk edecek.
ARDA'DAN HARİKA GOL!
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, bir kez daha gösterdiği performansla izleyenlerin gözünün pasını sildi.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 30. dakikada nefis bir gol attı.
Real Madrid'in hızlı hücumunda Jude Bellingham, kendi yarı alanının ortalarından savunmanın arkasına hareketlenen Diomande'ye pasını aktardı. Diomande, sol kanattan ceza alanına kadar ilerleyerek topu ceza sahasının sol çaprazında bulunan Arda Güler'e gönderdi.
Topun gelişine sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan Arda Güler, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Sevilla kalecisi Vlachodimos, milli yıldızımızın şık vuruşuna müdahale edemedi.
78. dakikada yerini Camavinga'ya bırakan 21 yaşındaki yıldız, %94 (59/63) pas isabet oranıyla oynarken 3 de kilit pas attı.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oynanan maçta yaptığı 2 asistle geri dönüşün mimarlarından biri olan Arda, formunu sürdürdü.
Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, 63. dakikadaki penaltı golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçtaki 2. golünü attı.
Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirse de Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi.
Bu sonuçla, Real Madrid, 21 puanla 3. sırada yer alırken Sevilla ise14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Namağlup Barcelona ise 27 puanla zirvede yer alıyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, gelecek hafta El Clasico'da Barcelona deplasmanında olacak. Sevilla ise Osasuna ile evinde kozlarını paylaşacak.
Öte yandan Real Madrid, Devler Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü Leipzig'i konuk edecek.
ARDA'DAN HARİKA GOL!
Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, bir kez daha gösterdiği performansla izleyenlerin gözünün pasını sildi.
Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 30. dakikada nefis bir gol attı.
Real Madrid'in hızlı hücumunda Jude Bellingham, kendi yarı alanının ortalarından savunmanın arkasına hareketlenen Diomande'ye pasını aktardı. Diomande, sol kanattan ceza alanına kadar ilerleyerek topu ceza sahasının sol çaprazında bulunan Arda Güler'e gönderdi.
Topun gelişine sol ayağıyla müthiş bir vuruş yapan Arda Güler, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Sevilla kalecisi Vlachodimos, milli yıldızımızın şık vuruşuna müdahale edemedi.
78. dakikada yerini Camavinga'ya bırakan 21 yaşındaki yıldız, %94 (59/63) pas isabet oranıyla oynarken 3 de kilit pas attı.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oynanan maçta yaptığı 2 asistle geri dönüşün mimarlarından biri olan Arda, formunu sürdürdü.
ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOL! 🌟🇹🇷 Arda, attığı nefis golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 🤌 https://t.co/v4iuiQ8WvQ
— Sporx (@sporx) October 18, 2026