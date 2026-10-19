Bir İsmail Kartal klasiği; farklı galibiyetler!

Fenerbahçe'nin son 13 sezonda en yüksek gol beklentisi (xG) ürettiği 15 maçın 7'sinde İsmail Kartal'ın imzası var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu istatistik, tecrübeli teknik adamın hücum futbolundaki etkisini ortaya koydu. Son oynanan Alanyaspor maçında 4.61 xG üreten Kanarya, 3-0'lık galibiyetle son 13 sezonda listenin altıncı sırasına yerleşti.



ZİRVE MAÇ: 5.46 XG



Kartal döneminde Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda İstanbulspor'u 6-0 yendiği maçta 5.46 xG ile zirveye çıktı. Beşiktaş karşısında 4.37, Çaykur Rizespor karşısında 4.22 ve Gaziantep FK karşısında 4.01 xG üretildi. Listenin diğer dikkat çeken maçları ise 2022'deki Rizespor'a karşı alınan 6-0'lık ve bu yıl Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyetler oldu. Her iki mücadelede de Fenerbahçe 4.95 xG yakaladı.



RAKİP KALEDE BASKI



Veriler, Kartal dönemindeki hücum performansının dikkat çekici boyutunu gözler önüne serdi. İsmail Kartal'ın takımlarının yüksek gol beklentisi üretmesi, hücum organizasyonlarının ve rakip kalede kurulan baskının önemini gösterdi.



Özellikle farklı galibiyetlerle sonuçlanan maçlar, Fenerbahçe'nin hücumda etkili olabildiğini ortaya koydu





İŞTE O 7 MAÇ







