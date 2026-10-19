Vedat Muriqi'nin acelesi var

Trendyol Süper Lig'de golcülerin performansı, gol sıklığı istatistiklerine de yansıdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vedat Muriqi, ligde attığı golleri ortalama 59 dakikada bir kaydederek bu alanda ilk sırada yer aldı. Deneyimli futbolcu, çıktığı maçlarda 7 gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic, 62 dakikada bir gol bularak 6 golle ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ise 68 dakikada bir gol atarak 6 gole ulaştı.
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhamed Salah da 80 dakikada bir gol kaydederek 7 golle listede kendine yer buldu.
Gol sıklığı istatistiği, futbolcuların skor üretme verimliliğini ortaya koyan önemli göstergeler arasında bulunuyor. Bu sıralamada Vedat Muriqi'nin rakiplerini geride bırakması dikkat çekti.
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhamed Salah da 80 dakikada bir gol kaydederek 7 golle listede kendine yer buldu.
Gol sıklığı istatistiği, futbolcuların skor üretme verimliliğini ortaya koyan önemli göstergeler arasında bulunuyor. Bu sıralamada Vedat Muriqi'nin rakiplerini geride bırakması dikkat çekti.