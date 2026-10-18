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Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 7. hafta, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Haftanın öne çıkan sonuçlarında Muşspor 4-2, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor 4-1 ve Adana 01 FK 4-0'lık galibiyetler elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Ekim 2026 23:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı
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Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947: 0-1

68 Aksaray Belediyespor-Adana Demirspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2

İnegöl Kafkasspor-Sebatspor: 2-1

Somaspor-Aliağa Futbol: 1-2

Muşspor-Ankaraspor: 4-2

- Kırmızı Grup

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor: 4-1

Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor: 4-0

Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor: 0-2

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor: 1-2

Kütahyaspor-12 Bingölspor: 2-2

Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-4

Nesine 2. Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.

Beyaz Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Muşspor, puanını 19 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Kırmızı Grup'ta 7. haftayı 3 puanla kapatan Sakaryaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.MUŞ SPOR KULÜBÜ 7 6 1 0 20 9 11 19
2.ALİAĞA FUTBOL 7 6 0 1 15 10 5 18
3.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 7 5 1 1 18 4 14 16
4.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 7 4 3 0 10 5 5 15
5.ÇORLU SPOR 1947 7 4 1 2 14 8 6 13
6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 7 4 1 2 13 9 4 13
7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 7 3 3 1 14 11 3 12
8.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 7 3 2 2 13 12 1 11
9.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 7 2 3 2 12 9 3 9
10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 7 3 0 4 7 9 -2 9
11.EFOR ÇAY ERBAASPOR 7 2 1 4 14 15 -1 7
12.SOMASPOR 6 2 1 3 9 12 -3 7
13.ANKARASPOR 7 2 0 5 6 12 -6 6
14.GMG KASTAMONUSPOR 7 2 1 4 6 16 -10 4
15.SEBAT SPOR KULÜBÜ 6 0 2 4 8 13 -5 2
16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 7 0 0 7 4 17 -13 0
17.HATAYSPOR 7 1 1 5 4 11 -7 -2
18.ADANA DEMİRSPOR 7 2 1 4 6 11 -5 -41
Not: GMG Kastamonuspor'un 3, Hatayspor'un 6 ve Adana Demirspor'un 48 puanı silindi.

 

- Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.SAKARYASPOR 7 6 1 0 17 7 10 19
2.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK 7 5 1 1 16 10 6 16
3.52 ORDUSPOR FK 7 5 0 2 14 5 9 15
4.ANKARA DEMİRSPOR 7 4 1 2 18 11 7 13
5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI 6 3 3 0 12 8 4 12
6.KCT 1461 TRABZON FK 7 3 2 2 14 11 3 11
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 7 3 2 2 10 8 2 11
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 6 3 1 2 11 7 4 10
9.12 BİNGÖL SPOR 7 2 3 2 9 9 0 9
10.MKE ANKARAGÜCÜ 6 2 2 2 11 7 4 8
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR 6 2 2 2 6 11 -5 8
12.FETHİYESPOR 7 1 2 4 6 12 -6 5
13.SERİK SPOR FUTBOL 7 1 2 4 6 13 -7 5
14.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 6 1 1 4 7 12 -5 4
15.KIRKLARELİSPOR 6 1 1 4 6 11 -5 4
16.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 7 1 1 5 8 17 -9 4
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR 6 0 1 5 5 17 -12 -1
NOT: İskenderunspor'a 2 puan silme cezası uygulandı.

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