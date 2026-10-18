Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı

Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
- Beyaz Grup
Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Adana Demirspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2
İnegöl Kafkasspor-Sebatspor: 2-1
Somaspor-Aliağa Futbol: 1-2
Muşspor-Ankaraspor: 4-2
- Kırmızı Grup
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor: 4-1
Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor: 4-0
Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor: 1-2
Kütahyaspor-12 Bingölspor: 2-2
Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-4
Nesine 2. Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.
Beyaz Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Muşspor, puanını 19 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta 7. haftayı 3 puanla kapatan Sakaryaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
Not: GMG Kastamonuspor'un 3, Hatayspor'un 6 ve Adana Demirspor'un 48 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
NOT: İskenderunspor'a 2 puan silme cezası uygulandı.
- Beyaz Grup
Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Adana Demirspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor: 2-2
İnegöl Kafkasspor-Sebatspor: 2-1
Somaspor-Aliağa Futbol: 1-2
Muşspor-Ankaraspor: 4-2
- Kırmızı Grup
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor: 4-1
Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor: 4-0
Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor: 0-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor: 1-2
Kütahyaspor-12 Bingölspor: 2-2
Kırklarelispor-Ankara Demirspor: 2-4
Nesine 2. Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.
Beyaz Grup'ta haftayı galibiyetle kapatan Muşspor, puanını 19 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta 7. haftayı 3 puanla kapatan Sakaryaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligin 7. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MUŞ SPOR KULÜBÜ
|7
|6
|1
|0
|20
|9
|11
|19
|2.ALİAĞA FUTBOL
|7
|6
|0
|1
|15
|10
|5
|18
|3.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|7
|5
|1
|1
|18
|4
|14
|16
|4.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
|7
|4
|3
|0
|10
|5
|5
|15
|5.ÇORLU SPOR 1947
|7
|4
|1
|2
|14
|8
|6
|13
|6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|4
|13
|7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|7
|3
|3
|1
|14
|11
|3
|12
|8.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ
|7
|3
|2
|2
|13
|12
|1
|11
|9.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|7
|2
|3
|2
|12
|9
|3
|9
|10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|3
|0
|4
|7
|9
|-2
|9
|11.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|7
|2
|1
|4
|14
|15
|-1
|7
|12.SOMASPOR
|6
|2
|1
|3
|9
|12
|-3
|7
|13.ANKARASPOR
|7
|2
|0
|5
|6
|12
|-6
|6
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|7
|2
|1
|4
|6
|16
|-10
|4
|15.SEBAT SPOR KULÜBÜ
|6
|0
|2
|4
|8
|13
|-5
|2
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|7
|0
|0
|7
|4
|17
|-13
|0
|17.HATAYSPOR
|7
|1
|1
|5
|4
|11
|-7
|-2
|18.ADANA DEMİRSPOR
|7
|2
|1
|4
|6
|11
|-5
|-41
- Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|7
|6
|1
|0
|17
|7
|10
|19
|2.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK
|7
|5
|1
|1
|16
|10
|6
|16
|3.52 ORDUSPOR FK
|7
|5
|0
|2
|14
|5
|9
|15
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|18
|11
|7
|13
|5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|6
|3
|3
|0
|12
|8
|4
|12
|6.KCT 1461 TRABZON FK
|7
|3
|2
|2
|14
|11
|3
|11
|7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|2
|11
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|6
|3
|1
|2
|11
|7
|4
|10
|9.12 BİNGÖL SPOR
|7
|2
|3
|2
|9
|9
|0
|9
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|2
|2
|2
|11
|7
|4
|8
|11.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|11
|-5
|8
|12.FETHİYESPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|12
|-6
|5
|13.SERİK SPOR FUTBOL
|7
|1
|2
|4
|6
|13
|-7
|5
|14.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|6
|1
|1
|4
|7
|12
|-5
|4
|15.KIRKLARELİSPOR
|6
|1
|1
|4
|6
|11
|-5
|4
|16.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|7
|1
|1
|5
|8
|17
|-9
|4
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|6
|0
|1
|5
|5
|17
|-12
|-1