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Okan Buruk'tan oyuncularına mesaj: "Bu oyun yetmez"

Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyetine rağmen oynanan futboldan memnun kalmadı ve zorlu fikstür öncesi oyuncularından gerçek kimliklerine dönmelerini istedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Ekim 2026 08:31 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 09:31
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan oyuncularına mesaj: 'Bu oyun yetmez'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyeti nedeniyle mutlu ancak ortaya konan futbol nedeniyle de düşünceli... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başarılı teknik adam, Gençlerbirliği maçından sonra oyuncularına uyarılarda bulundu.

"BU OYUN BİZE YETMEZ!"

Tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı sonrası Gençlerbirliği ile oynadık. Fiziksel ve mental açıdan yorgunduk. Bunlar tabii ki bahane olamaz. Kazandık ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Ancak Gençlerbirliği maçındaki futbol bir daha tekrarlamamalıyız. Bize yaklaşmayan bir oyun oldu. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Takım olarak ayağa kalkmalıyız ve gerçek kimliğimize bürünmeliyiz. Bu oyun bize yetmez" ifadelerini kullandı.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta elde ettiği 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ

LILLE (D)
FENERBAHÇE (E)
KONYASPOR (D)
STUTTGART (E)
AMED (E)  

 



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