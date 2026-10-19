Okan Buruk'tan oyuncularına mesaj: 'Bu oyun yetmez'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyeti nedeniyle mutlu ancak ortaya konan futbol nedeniyle de düşünceli... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başarılı teknik adam, Gençlerbirliği maçından sonra oyuncularına uyarılarda bulundu.
"BU OYUN BİZE YETMEZ!"
Tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı sonrası Gençlerbirliği ile oynadık. Fiziksel ve mental açıdan yorgunduk. Bunlar tabii ki bahane olamaz. Kazandık ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Ancak Gençlerbirliği maçındaki futbol bir daha tekrarlamamalıyız. Bize yaklaşmayan bir oyun oldu. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Takım olarak ayağa kalkmalıyız ve gerçek kimliğimize bürünmeliyiz. Bu oyun bize yetmez" ifadelerini kullandı.
LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta elde ettiği 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ
LILLE (D)
FENERBAHÇE (E)
KONYASPOR (D)
STUTTGART (E)
AMED (E)
"BU OYUN BİZE YETMEZ!"
Tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı sonrası Gençlerbirliği ile oynadık. Fiziksel ve mental açıdan yorgunduk. Bunlar tabii ki bahane olamaz. Kazandık ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Ancak Gençlerbirliği maçındaki futbol bir daha tekrarlamamalıyız. Bize yaklaşmayan bir oyun oldu. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Takım olarak ayağa kalkmalıyız ve gerçek kimliğimize bürünmeliyiz. Bu oyun bize yetmez" ifadelerini kullandı.
LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 8 maçta elde ettiği 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ
LILLE (D)
FENERBAHÇE (E)
KONYASPOR (D)
STUTTGART (E)
AMED (E)