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Markoishvili: "Daha iyisini yapmalıyız"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray MCT Technic'te başantrenör Manuchar Markoishvili, oyuncularından daha iyi bir performans beklediğini söyledi.

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calendar 19 Ekim 2026 00:36
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Markoishvili: 'Daha iyisini yapmalıyız'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Beşiktaş'a 83-80 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü Manuchar Markoishvili, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MAÇIN YAKIN GEÇMESİ HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Mücadelenin yakın skorla tamamlanmasının kendileri için yeterli olmadığını vurgulayan Markoishvili, oyuncularının performansını değerlendirdi.

Gürcü başantrenör, "Evet, yakın geçen bir maç oldu ama bu yetmez. Bizim için maçın yakın geçmesi yetmez, bunun hiçbir anlamı yok. Kesinlikle daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Tabii oyuncuların eforu hakkında bir şey diyemem. Ancak ne yazık ki bu, hepsi için geçerli değil. Sahaya giren her oyuncudan daha fazlasını bekliyorum. Bunun için çalışmaya devam etmemiz lazım. Ancak yapacağımız idmanlardan sonra karakter göstereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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