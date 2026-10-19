Markoishvili: 'Daha iyisini yapmalıyız'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Beşiktaş'a 83-80 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü Manuchar Markoishvili, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇIN YAKIN GEÇMESİ HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"
Mücadelenin yakın skorla tamamlanmasının kendileri için yeterli olmadığını vurgulayan Markoishvili, oyuncularının performansını değerlendirdi.
Gürcü başantrenör, "Evet, yakın geçen bir maç oldu ama bu yetmez. Bizim için maçın yakın geçmesi yetmez, bunun hiçbir anlamı yok. Kesinlikle daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Tabii oyuncuların eforu hakkında bir şey diyemem. Ancak ne yazık ki bu, hepsi için geçerli değil. Sahaya giren her oyuncudan daha fazlasını bekliyorum. Bunun için çalışmaya devam etmemiz lazım. Ancak yapacağımız idmanlardan sonra karakter göstereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü Manuchar Markoishvili, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "MAÇIN YAKIN GEÇMESİ HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"
Mücadelenin yakın skorla tamamlanmasının kendileri için yeterli olmadığını vurgulayan Markoishvili, oyuncularının performansını değerlendirdi.
Gürcü başantrenör, "Evet, yakın geçen bir maç oldu ama bu yetmez. Bizim için maçın yakın geçmesi yetmez, bunun hiçbir anlamı yok. Kesinlikle daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Tabii oyuncuların eforu hakkında bir şey diyemem. Ancak ne yazık ki bu, hepsi için geçerli değil. Sahaya giren her oyuncudan daha fazlasını bekliyorum. Bunun için çalışmaya devam etmemiz lazım. Ancak yapacağımız idmanlardan sonra karakter göstereceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.