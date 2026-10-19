Milli judocular, yıldızlarda Balkan şampiyonu oldu

Balkan Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 7'si altın, 27 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenen organizasyona katılan ay-yıldızlı judocular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz madalya aldı.
Toplam 68 sporcuyla mücadele eden Türkiye, böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
Toplam 68 sporcuyla mücadele eden Türkiye, böylece takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.