Nesine 3. Lig'de 7. hafta tamamlandı

Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Pazarspor-Tokat Belediyespor: 1-0
Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-1
Yalova FK 77-Amasyaspor: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Silivrispor: 1-0
- 2. Grup
Kepezspor-Bucaspor 1928: 1-3
Etimesgutspor-Balıkesirspor: 2-2
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-1
Bigaspor-1922 Akşehirspor: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959: 3-3
Bursa Yıldırımspor-Uşakspor: 1-1
Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol: 1-2
- 3. Grup
Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 0-2
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 4-2
Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Karaman FK-Adana Adaletgücüspor: 0-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 0-0
Nesine 3. Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta 17 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 17 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 19 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
3. Lig'de 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
- 2. Grup
- 3. Grup
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.
- 1. Grup
Pazarspor-Tokat Belediyespor: 1-0
Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-1
Yalova FK 77-Amasyaspor: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Silivrispor: 1-0
- 2. Grup
Kepezspor-Bucaspor 1928: 1-3
Etimesgutspor-Balıkesirspor: 2-2
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-1
Bigaspor-1922 Akşehirspor: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959: 3-3
Bursa Yıldırımspor-Uşakspor: 1-1
Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol: 1-2
- 3. Grup
Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 0-2
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 4-2
Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Karaman FK-Adana Adaletgücüspor: 0-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 0-0
Nesine 3. Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta 17 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 17 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 19 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
3. Lig'de 7. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FATSA BELEDİYESPOR
|7
|5
|2
|0
|13
|3
|10
|17
|2.PAZARSPOR
|7
|5
|1
|1
|12
|4
|8
|16
|3.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ
|7
|3
|4
|0
|5
|2
|3
|13
|4.KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|7
|4
|1
|2
|10
|8
|2
|13
|5.KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR
|7
|3
|3
|1
|15
|9
|6
|12
|6.AMASYASPOR FK
|7
|3
|3
|1
|9
|7
|2
|12
|7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR
|7
|3
|2
|2
|8
|10
|-2
|11
|8.GALATA SPOR KULÜBÜ
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|3
|10
|9.ORDUSPOR 1967
|7
|2
|3
|2
|10
|10
|0
|9
|10.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
|7
|2
|2
|3
|8
|8
|0
|8
|11.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|12.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|7
|2
|2
|3
|9
|13
|-4
|8
|13.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|6
|1
|3
|2
|5
|5
|0
|6
|14.GÖLCÜKSPOR
|7
|1
|3
|3
|7
|9
|-2
|6
|15.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
|7
|1
|3
|3
|8
|15
|-7
|6
|16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|6
|0
|4
|2
|6
|8
|-2
|4
|17.SİLİVRİSPOR
|7
|1
|1
|5
|3
|9
|-6
|4
|18.BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR
|7
|0
|1
|6
|5
|14
|-9
|1
- 2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR
|7
|5
|2
|0
|11
|2
|9
|17
|2.BURSA YILDIRIMSPOR
|7
|4
|3
|0
|8
|3
|5
|15
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|7
|4
|2
|1
|21
|8
|13
|14
|4.BİGASPOR
|7
|4
|2
|1
|15
|9
|6
|14
|5.ETİMESGUTSPOR
|7
|4
|2
|1
|10
|4
|6
|14
|6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|6
|5
|14
|7.BALIKESİRSPOR
|7
|4
|1
|2
|19
|15
|4
|13
|8.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|7
|3
|3
|1
|11
|5
|6
|12
|9.KARŞIYAKA
|7
|2
|3
|2
|5
|5
|0
|9
|10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT.
|7
|3
|0
|4
|9
|10
|-1
|9
|11.ALTAY
|7
|2
|3
|2
|7
|9
|-2
|9
|12.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
|13.UŞAK SPOR
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|14.BUCASPOR 1928
|7
|2
|0
|5
|8
|13
|-5
|6
|15.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|7
|1
|1
|5
|3
|15
|-12
|4
|16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ
|7
|0
|3
|4
|4
|14
|-10
|3
|17.1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
|7
|1
|0
|6
|5
|18
|-13
|3
|18.KEPEZ SPOR FUTBOL
|7
|0
|2
|5
|3
|12
|-9
|2
- 3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
|7
|6
|1
|0
|26
|3
|23
|19
|2.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|7
|6
|0
|1
|15
|5
|10
|18
|3.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
|7
|5
|2
|0
|14
|2
|12
|17
|4.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|7
|5
|2
|0
|15
|5
|10
|17
|5.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|7
|5
|1
|1
|23
|6
|17
|16
|6.BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|7
|5
|1
|1
|16
|4
|12
|16
|7.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
|7
|5
|0
|2
|16
|8
|8
|15
|8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ
|7
|3
|1
|3
|11
|10
|1
|10
|9.ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER
|7
|3
|0
|4
|12
|14
|-2
|9
|10.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|7
|3
|0
|4
|8
|10
|-2
|9
|11.AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|7
|3
|0
|4
|8
|12
|-4
|9
|12.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
|7
|2
|2
|3
|4
|6
|-2
|8
|13.1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ
|7
|2
|1
|4
|9
|13
|-4
|7
|14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|7
|2
|0
|5
|6
|16
|-10
|6
|15.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR
|7
|1
|2
|4
|3
|18
|-15
|5
|16.DİYARBEKİR SPOR
|7
|0
|1
|6
|4
|12
|-8
|1
|17.ADANASPOR
|7
|0
|0
|7
|4
|29
|-25
|0
|18.YENİ MALATYASPOR
|7
|0
|0
|7
|0
|21
|-21
|-3